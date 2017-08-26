تركيا : أي دعم أمريكي إضافي لوحدات حماية الشعب الكردية ” سيثير مشكلات “

نقل عن رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم قوله يوم الجمعة إن أي دعم إضافي تقدمه الولايات المتحدة لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، سيسبب مشكلات لتركيا.

وقال يلديريم للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من فيتنام إن تركيا تتعاون مع روسيا وإيران في سوريا وليس هناك ما يدعو إلى أن تقف الولايات المتحدة وتركيا على طرفي النقيض.

ونقل تلفزيون (إن.تي.في) عن يلدريم قوله “نحن نتحدث عن بلدين عضوين في حلف شمال الأطلسي ويجب ألا يكون هناك ما يدعو لوجود (مشكلات). بالطبع إذا ظهر منهم موقف غير ما أبلغونا به بشأن مسألة وحدات حماية الشعب ستكون هناك مشكلة”.

وذكر يلدريم أن تركيا لا تعتزم تنفيذ عمليات أخرى في مدينة عفرين أو محافظة إدلب بسوريا.

وهذا الشهر قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن روسيا تتفهم موقف أنقرة من الوحدات بشكل أفضل من الولايات المتحدة مشيرا إلى تزايد الخلاف بين البلدين العضوين في حلف الأطلسي. (REUTERS)