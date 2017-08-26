تركيا : اعتقال أفراد 8 عائلات سورية معظمهم من الأطفال بسبب امتهانهم التسول و نقلهم إلى مخيم للاجئين ( فيديو )

تركيا : اعتقال أفراد 8 عائلات سورية معظمهم من الأطفال بسبب امتهانهم التسول و نقلهم إلى مخيم للاجئين ( فيديو )

اعتقلت الشرطة التركية عدداً من الأطفال السوريين مع عائلاتهم، ممن امتهنوا التسول بشوارع مدينة أضنة، جنوبي تركيا.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مديرية الأمن العام بمدينة أضنة، وبالتعاون مع فرقة مكافحة الشغب، اعتقلت 8 عائلات سورية مكونة من 64 فرداً، غالبيتهم من الأطفال الذين امتهنوا التسول، وذلك إثر حملة مداهمات شنتها، شملت أكثر من 10 منازل بالمدينة.

وجاءت المداهمات على ضوء مراقبة الأجهزة الأمنية للأطفال المتسولين، والمنتشرين بشكل كبير في الشوارع والتقاطعات المزدحمة في أضنة.

وخضعت العوائل السورية الثمانية للفحص الطبي، ومن ثم تم ترحيلهم لمديرية الهجرة بأضنة، لاستكمال أوراقهم اللازمة لنقلهم إلى مخيم للاجئين، بمحافظة عثمانية، جنوبي البلاد.