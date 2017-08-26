تعرف على راتب إبراهيموفيتش الأسبوعي بعد تخفيضه

تعرف على راتب إبراهيموفيتش الأسبوعي بعد تخفيضه

قرر نادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي حصول #زلاتان_إبراهيموفيتش مهاجم الفريق العائد مؤخراً، تخفيض راتبه الأسبوعي من 350 ألف جنيه إسترليني إلى 225 ألف.

وذكرت صحيفة ميرور الإنكليزية، بحسب شبكة أوليه عربية، أنه تم “الاتفاق بين الطرفين على شروط جديدة وتم تخفيض الراتب بنسبة كبيرة عن الموسم الماضي”.

وأصبح إبراهيموفيتش سابع أكثر لاعب حصولاً على راتب أسبوعي داخل مانشستر يونايتد، حيث يعد بول بوغبا الأغلى بقيمة 290 ألف جنيه إسترليني.