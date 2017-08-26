جاويش أوغلو : نسمع تصريحات من ألمانيا تتجاوز الحدود

انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بشدة، تصريحات نظيره الألماني سيغمار غابرييل المتعلقة بتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، قائلاً “نسمع تصريحات ألمانية تتجاوز الحدود”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيريه البولندي “ويتولد واسكزيكوسكي”، و الروماني ” تيودور ميليسكانو” عقب اجتماع ثلاثي بينهما في العاصمة وارسو، اليوم الجمعة.

وأشار جاويش أوغلو إلى أنه يتعين على بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تفهم أنها ليست مديرة الدول التي لم تنضم إلى الاتحاد أو أنها في مرحلة الانضمام إليه مثل تركيا.

وأكد أن أطلاق خطابات شعبوية قبيل الانتخابات (الألمانية) لن تنفع أحداً، وأنه يتعين على ألمانيا أن تكون حذرة أكثر في مسألة كيفية مواصلة علاقاتها مع بلد مثل تركيا.

ولفت جاويش أوغلو إلى أن ألمانيا دولة صديقة، وحليفة بالنسبة لتركيا، والشعب الألماني كذلك، إلا أن إطلاق هكذا تصريحات شعبوية أمر غير صائب.

وأشار إلى أن ألمانيا صديقة لتركيا والبلدان يواصلان علاقاتهما على أساس أربح – أربح، وأن الانتخابات وقتية والعلاقات والصداقات باقية، ولذلك نوصيهم (الألمان) التصرف بحذر.

وكان وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل قال في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، أمس الخميس، إن تركيا “لن تصبح أبداً عضواً بالاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها الرئيس رجب طيب أردوغان”. (ANADOLU)