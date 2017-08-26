رايولا متحدياً ميسي : عليك الرحيل لإثبات أنك الأفضل

بعث وكيل أعمال اللاعبين، الإيطالي #مينو_رايولا ، رسالة لا تخلو من نبرة التحدي إلى نجم #برشلونة الإسباني، #ليونيل_ميسي ، مطالباً إياه بفتح صفحة جديدة في مسيرته الكروية.

وقال رايولا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، إنه “على لاعب مثل ميسي أن يرحل عن صفوف برشلونة، نحو تحد جديد، إذا ما أراد إثبات أنه الأفضل في العالم”.

ويعد رايولا أحد أشهر وكلاء اللاعبين في عالم كرة القدم، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، إذ أنه وكيل أعمال كل من كريستيانو رونالد وبول بوغبا وروميلو لوكاكو وماركو فيراتى وزلاتان إبراهيموفيتش.

يذكر أن إدارة برشلونة أعلنت موافقة ميسي على تجديد عقده (ينتهي في 2018) مع النادي، مقابل راتب سنوي يصل إلى أكتر من 30 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه لم يتم التوقيع رسمياً على العقد.