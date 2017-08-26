رجل أعمال روسي غاضب يسدد ديونه بدفع 4.7 مليون قطعة نقدية معدنية !

سجل رجل أعمال روسي غاضب سابقة فريدة، إذ سدد ديونه من خلال دفع 4.7 مليون قطعة نقدية من أصغر عملة في البلاد، لإظهار إحباطه من إجراءات السداد، بحسب صحيفة “اكسبريس” البريطانية.

وبلغ الدين المستحق على رجل الأعمال الروسي، الذي لم يُكشف النقاب عن اسمه وهو من مدينة كيروف، 46700 روبل أي (616 جنيها إسترلينيا)، وفقاً لشبكة إرم نيوز، ويعادل الروبل الواحد 100 كوبك، وهذا يعني أنه استخدم أربعة ملايين و760 ألف قطعة نقدية من الكوبك لسداد الدين.

وقال مكتب التحصيل الفيدرالي، التابع لوزارة العدل، إن رجل الأعمال اضطر إلى القيام ببضع جولات من خلال مكتب الأمن لسداد الدين.

وأضاف المكتب في بيان له، أن الرجل أحضر 6 أو 7 حقائب مصرفية ثقيلة وعلبة كرتون “حلوى تشوبا تشوبس” مليئة بالقطع النقدية.

ووفقاً لما ذكره المكتب، فقد قام رجل الأعمال بهذا العمل كوسيلة احتجاج، ولكن الموظف الذي تعامل مع المسألة لم يُبال بهذه اللفتة، واضطر الرجل للبقاء في المكتب حتى انتهى عدد من الموظفين من عد النقود.

وقال المكتب، إنه يقبل سداد الديون بقطع النقود النقدية من أي فئة.

يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني 2016 ، دفعت شركة نقل في منطقة نيجني نوفغرود في روسيا ديونها البالغة 100 ألف روبل على شكل عملات نقدية مختلفة بلغ وزنها 300 كيلوغرام.

وفي شهر يونيو/ حزيران من هذا العام، انتقم مزارع فرنسي في مدينة نيول من مأمور تحصيل الأموال، بإطلاق سرب من النحل عليه.

وقال المسؤولون، إن المأمور الذي لم يكشف عن هويته، تلقى بضع لسعات من النحل، وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بالحساسية.