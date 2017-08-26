روسيا تنشئ نظام دفاع جوي موحد لـ ” حماية الأجواء السورية “

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “الخبراء العسكريين الروس والسوريين” أنشؤوا نظام دفاع جوي موحد ومتكامل على الأراضي السورية.

جاء ذلك على لسان نائب قائد القوات الجوية الفضائية الروسية، سيرغي يشيرياكوف، الذي قال أثناء مشاركته في طاولة مستديرة نظمت في إطار معرض “الجيش-2017″، يوم الجمعة: “في الوقت الحالي، تم إنشاء نظام الدفاع الجوي المتكامل الموحد، حيث جرى دمج المعدات الاستخباراتية الجوية الروسية والسورية في نظام موحد فنيا ومعلوماتيا”.

وبين ميشيرياكوف أن كل المعلومات الخاصة بالوضع في السماء السورية التي توفرها محطات الرادارات السورية تتلقاها مراكز المراقبة التابعة لمجموعة القوات الروسية في سوريا.

وتضم مجموعة قوات الدفاع الجوي الروسية المتمركزة في قاعدة حميميم بريف اللاذقية، كتيبة الهندسة الراديوية وبطارية من منظومة “بانتسير – أس”الروسية للصواريخ، والمدافع المضادة للجو، ومنظومات “أس – 400” الصاروخية.

وأكد ميشيرياكوف أن منظومات الدفاع الجوي الروسية في مطار حميميم تراقب كل الأهداف الجوية ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها 400 كيلومتر، وعلى ارتفاع يصل إلى 35 كيلومترا. (RT)