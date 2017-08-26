زوجان بريطانيان يطلبان مربية لأطفالهما براتب خيالي و سيارة ” بورش ” !

قام زوجان بريطانيان بنشر إعلان على أحد المواقع الإلكترونية الخدمية، لطلب مربية للأطفال بامتيازات غير اعتيادية وبراتب يصل إلى 128000 دولار أمريكي.

ونشر زوجان بريطانيان لديهما أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و 15 عاماً إعلاناً على موقع carecare.co.uk يطلبون فيه مربية للأطفال بدوام كامل لرعاية أطفالهم في منزلهم الكائن في لندن، بالإضافة إلى استعدادها للسفر مع العائلة إلى مدن بربادوس وكيب تاون وأتلانتا.

وقال الزوجان في إعلانهما وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “نحن نبحث عن مربية لأطفالنا الأربعة، تملك مؤهلات عالية ولديها شهادة جامعية في علم النفس للأطفال، وخبرة جيدة في هذا المجال. وأن تكون مستعدة للعمل ستة أيام في الأسبوع”

ويشتمل الإعلان على عدة شروط للمربية المرتقبة، بما في ذلك الحاجة إلى رخصة قيادة، وخبرة في الدفاع عن النفس. وأكد الزوجان في إعلانهما بأنهما لن يتدخلا في الطريقة التي تقضي فيها المربية أوقات فراغها، ولكنهما لن يتسامحا مع شرب الكحول أو تعاطي المخدرات.

ولهذه الوظيفة العديد من المزايا، وأكثرها إغراءً هو راتبها المرتفع الذي يبلغ 125000 دولار سنوياً، بالإضافة إلى السماح للمربية باستخدام سيارات بورش ورينج روفر ومازيراتي فارهة، ناهيك عن وجبات طعام يعدها طهاة محترفون.