سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 26 \ 8 \ 2017

26 أغسطس، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية السبت 26 \ 8 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 18500
الدولار
514
 516
اليورو
605
 609
الليرة التركية 146 148
الدرهم الإماراتي 140 141
الليرة اللبنانية 0.341 0.343
الريال السعودي 137 138
الدينار الأردني 726 730

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