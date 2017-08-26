سويسرا : محاكمة لاجئ سوري ذبح زوجته ” دفاعاً عن شرفه ” ثم دخن سيجارة !

بدأت في مدينة لوتسرن في سويسرا، محاكمة لاجئ سوري جز عنق زوجته، لرغبتها بالانفصال عنه، وتعرفها على رجل آخر.

صحيفة “بليك” السويسرية، قالت يوم أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المتهم السوري لم يقبل أن يكون لزوجته التي انفصلت عنه صديق جديد، وبناء على ذلك قام بفعلته.

وكان السوري يحيى . م (42 عاماً)، قام بقطع حنجرة زوجته فاطمة (24 عاماً)، في العشرين من كانون الثاني عام 2014، وهو يقبع في السجن منذ ذلك الحين.

وذكرت الصحيفة السويسرية، أن إجراءات المحاكمة بدأت الجمعة، أمام المحكمة الجنائية في المدينة، وتتهم النيابة العامة الرجل السوري بالقتل العمد، وتطالب بسجنه مدى الحياة، كما أن خبير الطب النفسي أكد أن الرجل مذنب.

وفي تفاصيل الحادثة، و روت الصحيفة أن يحيى توجه إلى شقة زوجته فاطمة في ذلك اليوم، ورغم أن “الزواج كان في مرحلة الانهيار”، فقد سمحت الزوجة للزوج برؤية طفليهما (عامان و 4 أعوام)، علماً أن أحد معارفها كان يزورها في منزلها.

تضيف الصحيفة: “جلس المتهم على الأريكة وتصرف بهدوء، وعندما عرف أن زوجته المنفصلة عنه ترغب بالطلاق، وقد تعرفت على صديق جديد، جن جنونه، إلا أنه لم يقدم على القيام بشيء”.

وعند مغادرة الزائر لمنزل الزوجة، بدأ الرجل بالتصرف بعدوانية، وثم أمسك سكين مطبخ، وأقبل الباب على الطفلين في إحدى الغرف، وبدأ بمهاجمة زوجته.

ورغم محاولتها الدفاع عن نفسها، تمكن الرجل من طعنها عدة طعنات، ثم قام بقطع حنجرتها، وتوجه لاحقاً إلى غرفة المعيشة و “دخن سيكارة”، قبل أن يصل أحد معارف الزوجة للمنزل، وفق ما ذكرت الصحيفة، ويقوم بإبلاغ الإسعاف والشرطة.

ووفقاً لما نقل عن الادعاء، فإن الرجل قال لمن قام بإبلاغ الشرطة: “لقد ذبحتها”، ثم سلم نفسه للشرطة فور وصولها لمكان الحادثة.

وختمت الصحيفة بالقول إن الطفلين سمعا صوت أمهما وهي تصرخ، وهما الآن في مكان “محمي”، أما الرجل فدافع عن نفسه خلال المحاكمة بالقول إنه قام بفعلته “دفاعاً عن شرفه”.