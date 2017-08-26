صورة عروسان مغربيان على غلاف ألبوم المغنية ماريا كاري الجديد !

كشفت مصادر إعلامية أن صورة العروسين المغربيين اللذين ظهرا على غلاف الألبوم الجديد لـ #ماريا_كاري (Unforgettable)، هما والدا المغني فرنش مونتانا الذي يشاركها أغنيتها الجديدة.

ويظهر والد المغني الأمريكي، ذي الأصول المغربية، وهو يطعم عروسه التمر حسب التقاليد المتبعة في حفلات الزفاف بالمملكة، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، وعاش فرنش مونتانا، أو كريم خربوش -وهو الصديق السابق لكلوي كارديشيان- طفولة صعبة في المغرب بسبب العلاقة المتوترة بين والديه.

وانتقدته الصحافة الأمريكية قبل 4 سنوات بسبب إهماله لوالده الذي ظهر في برنامج تلفزيوني اجتماعي بالمغرب، وتحدث عن حياة الفقر التي يعيشها في الدار البيضاء، متهمًا ابنه بالجحود.