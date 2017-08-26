” غرين تيست ” .. جهاز شخصي متطور لفحص جودة الخضروات و الفواكه و اللحوم

حتمًا أن الجميع يطمح للحصول على غذاء صحي وطازج لاسيما إن كان الأمر يتعلق بالخضروات والفواكه واللحوم.

وقد بتنا نسمع أصوات تتصاعد من هنا وهناك في الآونة الأخيرة متذمرة من كمية الأسمدة النتروجينية التي تستخدم في الفواكه والخضروات والتي لا يخف على أحد المضار الصحية التي تتسبب بها بشكل عام، فما بالك بالأطفال والحوامل؟!

ولعل الكثير منها، وخصوصًا المهتمين بالحصول على أسلوب حياة صحي وعصري، سيدرك تمامًا بأن ثمة جهاز بات يحظى باهتمام متزايد خلال الآونة الأخيرة، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، الجهاز هو “جرين تست” المتطور لفحص جودة الخضروات والفواكه واللحوم بسهولة بالغة.

وهو عبارة عن جهاز عصري و “شخصي” يقوم بفحص جودة ونضارة الخضروات والفواكه واللحوم عبر تحديد نسبة الأسمدة النتروجينية التي تحتوي عليها.

الملفت للنظر أن جهاز جرين تست كان حديث المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي منذ العام الماضي، بين مشكك ومشجع وداعم للفكرة، الأمر الذي يشير إلى الاهتمام المتزايد بين المستهلكين لفحص ما يتناولونه من خضروات وفواكه ولحوم في ظل تسارع وتيرة الحياة اليومية وأساليب الحياة الآخذة بالتبدل من حين لآخر.

*جهاز جرين تيست وأبرز المواصفات والمزايا :

1- جهاز سهل الاستخدام ومعتمد عالميًا

2- يعمل على تحديد كمية الأسمدة النتروجينية في الخضروات والفواكه

3- يقدم النتيجة بسرعة كبيرة تبلغ ٣ ثوانٍ فقط!

4- يعتبره البعض جهازًا ضروريًا للإنسان العصري الذي يهتم بصحته وصحة أطفاله

5- الجهاز مزود بقاعدة بيانات لأكثر من ٥٦ نوعًا من الخضروات والفواكه

6- يعتمد في آلية عمله على أكثر من ألف بحث ودراسة أجريت في مخابر عالمية رائدة

7- يتمتع بواجهة سهلة جدًا من حيث الاستخدام والتعرف على الوظائف والخيارات المتاحة مما يجعله مناسبًا للاستخدام من قبل معظم الفئات العمرية للمستهلكين

8- تصميم عصري، وحجم صغير، ووزن خفيف

9- يتم شحن بطارية الجهاز المدمجة عبر منفذ يو إس بي

10- يدعم أكثر من لغة بما فيها: العربية والإنكليزية

ويتوفر الجهاز للشراء الآن عبر موقع سوق.كوم ويبلغ سعره ٤٤٠ درهمًا إماراتيًا، وهو أفضل سعر موجود للجهاز على الإنترنت في المنطقة.