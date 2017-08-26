فرنسا : لا نطرح رحيل بشار الأسد كشرط مسبق .. و الأولوية لمحاربة ” داعش ” في سوريا

فرنسا : لا نطرح رحيل بشار الأسد كشرط مسبق .. و الأولوية لمحاربة ” داعش ” في سوريا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن باريس لا تطرح رحيل بشار الأسد شرطا مسبقا، إنما ترى أولويتها في الحرب على تنظيم “داعش” في الأراضي السورية.

جاءت هذه التصريحات، أثناء مؤتمر صحفي عقده لودريان ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أثناء زيارتهما الرسمية إلى بغداد، اليوم السبت.

ووصف لودريان الملف السوري بأنه الموضوع الأساسي في الحرب الدائرة على الإرهاب، مشددا على أن فرنسا كانت وستظل في الخطوط الأمامية لهذه المعركة.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن المبادئ التي تستند إليها بلاده في الملف السوري هي التزام جميع أطراف النزاع بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وتوسيع مناطق وقف إطلاق النار لتشمل الأراضي السورية بأكملها.

وأضاف لودريان أن العراق حاليا بين مرحلتي الحرب والسلام، وأن هذه البلاد قادرة على تخطي هذه المرحلة بفضل عزيمة قواتها الأمنية، على حد قوله. (RT)