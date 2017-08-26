” فيسبوك ” يغلق مليون حساب يومياً

يغلق #فيسبوك أكثر من مليون حساب يومياً، وذلك ضمن جهود الموقع لإبقاء منصته خالية من أي نوع من أنواع الحسابات غير المرغوب فيها، وكذلك لإنهاء عمليات الاحتيال وإيقاف نشر خطابات الكراهية.

إلا أن العدد الهائل من التفاعلات التي تتم بين مستخدميها، البالغ عددهم 2 مليار مستخدم، يعني أنها لا تستطيع التقاط جميع الجهات الفاعلة في مجال التهديد، وذلك بحسب ما ذكره أليكس ستاموس، كبير مسؤولي الأمن لدى المنصة، في حديث بمناسبة أقيمت في سان فرانسيسكو، الأربعاء 23 أغسطس/آب 2017.

وأضاف أليكس أن المنصة تعمل أحياناً على إزالة المنشورات النصية ومقاطع الفيديو التي يظهر لاحقاً أنها تخرق قواعد مجتمع فيسبوك، مؤكداً أن تعامل المنصة مع الملايين والملايين من التفاعلات قد يمنعها أحياناً من فرض قواعدها بشكل صحيح ويعرضها للحصول على إيجابيات كاذبة.

فيما ألقى المسؤول الأمني باللوم على التحديات التقنية البحتة في تطبيق قواعد الشركة للسلوك المثير للتهديد وغير الآمن والذي يجد طريقه في بعض الأحيان إلى المنصة، بدلاً من لوم القواعد نفسها.

وكانت المنصة قد واجهت انتقادات عديدة فيما يتعلق بقواعدها لإزالة المحتوى، واتُّهمت بأن تلك القواعد تعسفية جداً وتجعل من الصعوبة بمكان معرفة أنواع النشاطات المسموح بها والممنوعة، وفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، ووجه قادة سياسيون في أوروبا هذا العام اتهامات للمنصة بسماحها للإرهابيين باستعمالها للتجنيد والتخطيط للهجمات، وطالبتها لجنة مجلس الشيوخ الأميركي، العام الماضي، بتوضيح وشرح سياساتها لإزالة المنشورات الإخبارية الوهمية.

وأوضح ستاموس: “عندما تقوم بتسليط الضوء بشكل واضح على الخطاب الذي يحض على الكراهية، وتعمل بشكل متواصل على محاربته، فإنك ستحصل على المزيد من الإيجابيات الخاطئة، وقد تحصل أخطاء تؤدي إلى الوصول إلى الأشخاص الذين يتحدثون عن ذلك فقط بدلاً من الوصول إلى الأشخاص الذين يعملون على الترويج له”.

وتضطر فيسبوك في سبيل ذلك إلى العمل ضمن قوانين أكثر من 100 دولة، والتي تستعمل بعضها قوانين الكلام لقمع المعارضة السياسية، وأن تعريف خطاب الكراهية في بعض الدول يعد مشكلة.

وكان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة، قد أعلن أن الشركة سوف توظف 3000 شخص إضافي لمراقبة وإزالة المحتوى المسيء. وبحسب ستاموس، فإن جهود الشركة مستمرة في هذا الاتجاه، وإنها توسع بشكل كبير فريقها لتتبع الجهات الفاعلة.