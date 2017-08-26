مستشار آخر لترامب يغادر البيت الأبيض

كشف البيت الأبيض أن نائب مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيباستيان غوركا، قد غاد منصبه، دون مزيد من التوضيح.

وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته في بيان وصل الاناضول نسخة منه ليلة الجمعة/السبت “سيباستيان غوركا لم يستقل، لكن استطيع ان اؤكد لكم انه لم يعد يعمل في البيت الأبيض”.

من جانبها، نشرت مجلة “ذي فيدراليست” الأمريكية رسالة قالت أن غوركا وجهها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل مغادرته لمنصبه، ذكر فيها “طبقاً للأحداث الأخيرة بات من الواضح لي أن هنالك قوى داخل البيت الأبيض لاتدعم وعد “ماغا” (مختصر شعار حملة ترامب الانتخابي اجعل امريكا عظيمة من جديد)”.

وتابع “وكنتيجة لهذا وجدت أن افضل واكثر الطرق فعالية هو ان ادعم الرئيس من خارج قصر الشعب (البيت الأبيض)”.

وتقول تقارير إعلامية أن هنالك صراعاً داخلياً في البيت الأبيض سبب مغادرة بعض كبار المستشارين المحيطين بالرئيس الأمريكي واكثرهم تأثيراً عليه وإثارة للجدل، بينهم المتحدث الرسمي شون سبايسر، تبعه كبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس، ومدير الاتصالات انطوني سكاراموتشي، وكبير مستشاري الاستراتيجيات السياسية ستيف بانون.

وعرف عن غوركا تصريحاته المعادية للمسلمين، وتحذيره من مخاطر ما اسماه “الإرهاب الإسلامي” منذ كان كاتباً في صحيفة برايتبارت الأمريكية اليومية التي تمثل اليمين البديل (المتطرف).

جدير بالذكر أن وسائل اعلام كثيرة اوردت أن سياستيان غوركا قدم استقالته للبيت الأبيض الجمعة، قبل أن يقوم البيت الأبيض بنفي هذه الشائعة. (ANADOLU)