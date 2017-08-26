مصرع 18 عاملاً روسياً إثر سقوط حافلة في البحرالأسود

ارتفعت، حصيلة ضحايا سقوط حافلة، تقل عمال شركة نفطية في البحر الأسود، بمنطقة كراسنودار جنوبي روسيا، إلى 18، وإصابة آخرين بجروح.

وكان بيان لوزارة الطوارئ الروسية، أعلن، الاثنين، مصرع 14 عاملًا وإصابة 24 بجروح، منها 8 خطيرة، إثر سقوط حافلة خرجت عن مسارها في البحر الأسود.

ولفت البيان إلى أن العمال تابعون لشركة “تامان” للنفط والغاز.

وأوضحت قناة روسيا اليوم نقلًا عن مصادر مطّلعة أن حصيلة القتلى بلغت 18، فيما تمّ إنقاذ 27 آخرين، أصيب معظمهم بكسور مختلفة. (ANADOLU)