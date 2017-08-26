من بين 25 مريضاً تم إجلاؤهم جراء الحادثة .. تركيا : تسرب غازات في مستشفى يودي بحياة مريض سوري ( فيديو )

من بين 25 مريضاً تم إجلاؤهم جراء الحادثة .. تركيا : تسرب غازات في مستشفى يودي بحياة مريض سوري ( فيديو )

توفي يوم أمس الجمعة مريض سوري نتيجة تسريب في أنابيب الغاز داخل مستشفى في مدينة أضنة، جنوبي تركيا.

وقالت صحيفة “مليّيت” التركية، بحسب ماترجم عكس السير، إن حادثة تسريب الأنابيب للغاز وقعت داخل جناح العناية المشددة بمشفى نومونه للتدريب والبحوث.

ولاحظ فريق التمريض في المستشفى تدهور الحالة الصحية لبعض المرضى داخل وحدات العلاج بالأوكسجين المضغوط، ما استدعى إبلاغ الطبيب الاستشاري، وإخلاء الوحدات، ونقل 25 مريضاً إلى مستشفيات أخرى.

وكان الضحية الوحيدة من بين المتضررين، المريض السوري محمد . إ (51 عاماً)، والذي توفي بعد نقله إلى مستشفى أشكيم توفكشي الحكومي، على الرغم من محاولات الأطباء إنقاذه.

وبحسب الفحص الأولي لأنابيب الغاز فإن الفريق المختص، من منظمة “آفاد”، رجح احتمالية تسرب غازات كبريتيد الهيدروجين وأول أوكسيد الكربون السامّة، الأمر الذي استدعى إلغاء كافة العمليات الجراحية في المستشفى وتحويل المرضى لمشاف أخرى.

وعلى إثر الحادثة، أصدر المدعي العام في مدينة أضنة قراراً يقضي بتوقيف مسؤولي الشركة المكلفة بتمديد أنابيب الغاز في المستشفى لمخالفتهم للمواصفات.