نادلة أميركية تحصل على ” بقشيش خيالي “

حصلت نادلة أميركية تعمل في مطعم بولاية #نيوجيرسي على “بقشيش خيالي” 1200 دولار، بعد أن دخل زوجان لتناول وجبة في أحد المطاعم.

قد تكون القصة إلى هنا طبيعية، لكن الأمر الغريب أن الفاتورة التي كانت السبب في البقشيش لم تتجاوز 20 دولارا، وفق صحيفة “نيويورك بوست”.

وقالت برينا سيغيل (21 عاما) إنها أصيبت بصدمة بعدما اكتشفت المبلغ الضخم، وأضافت: “لقد كدت أسقط على الأرض”، وأضافت أن هذا الأمر يؤكد “أنه مازال هناك أناس لطفاء في هذا العالم”.

وأشارت إلى أن زوجين وصلا إلى المطعم وتناولا وجبتهما ومنحاها ظرفا طلبا منها ألا تفتحه إلا بعد مغادرتهما، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز، وقالت إنها تجهل سبب اختيارها لمنحها هذا المبلغ الضخم، الذي لم تتوقع الحصول عليه في حياتها.

ووفقا للصحيفة، قالت سيغيل إنها ستستخدم المبلغ في دفع قسطها الجامعي وشراء سيارة.