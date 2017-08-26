هايلي : القوات الدولية في لبنان ليست فعالة ضد جماعات متشددة مثل حزب الله

هايلي : القوات الدولية في لبنان ليست فعالة ضد جماعات متشددة مثل حزب الله

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن “القوات الدولية في لبنان لا تؤدي عملا فعالا ضد جماعات متشددة مثل جماعة حزب الله”.

وأضافت في مؤتمر صحفي أن قائد القوات الدولية في لبنان يظهر “عجزا مزعجا عن الفهم” بشأن أنشطة سلاح الجماعة.

وتحدثت هايلي عن الملف النووي الإيراني وعبرت عن قلقها من عدم السماح للمفتشين بدخول قواعد عسكرية إيرانية، وحثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استخدام كل سلطاتها لضمان التزام طهران بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وقالت هايلي في مؤتمر صحفي بعد عودتها من فيينا حيث مقر وكالة الطاقة الذرية “لدي ثقة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنهم يتعاملون مع بلد له تاريخ واضح في الكذب ومتابعة برامج نووية سرية”.

وأضافت “نحث الوكالة على استخدام كل سلطاتها وفحص كل زاوية ممكنة” للتحقق من التزام (إيران) بالاتفاق النووي. (REUTERS)