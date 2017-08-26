وزير الخارجية الألماني : العالم يشهد حرباً باردة ثانية

قال وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابرييل، اليوم السبت، إن العالم يشهد “حربا باردة ثانية”، محذرا في الوقت ذاته من اندلاع “سباق تسلح نووي” بين الشرق والغرب.

وفي تصريحات لصحيفة “بيلد” اليمنية واسعة الانتشار، الصادرة اليوم، أوضح غابرييل أن “التعاون الدولي لا يجب أن ينظر إليه كساحة للصراع″، مضيفا “العالم يشهد حربا باردة ثانية”.

ومضى قائلا: “نحن في طريقنا لمرحلة جديدة من سباق التسلح النووي بين الشرق والغرب”.

وانتقل غابرييل للحديث عن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فيلاديمير بوتين، قائلا إن “الرجلين يعتقدان أن الصراع هو السمة الرئيسية للعلاقات بين الشعوب”، مضيفا أنهما “لا يعتبران العدالة وقوة القانون أولوية”.

وتابع: “تحول العالم لساحة للحرب ينتصر فيها فقط من يثبت أنه الأقوى، يعتبر تطور خطير”.

ونشبت الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة، والشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق في 1945، وشهدت صراعا مكتوما بين القوتين الكبيرتين وسباق تسلح تقليدي ونووي، ولكن لم تشهد حتى نهايتها في 1991 مواجهة عسكرية مباشرة بينهما. (ANADOLU)