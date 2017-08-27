ألمانيا : الكشف عن التكلفة التقديرية للانتخابات التشريعية

قدرت وزارة الداخلية الألمانية تكلفة الانتخابات التشريعية، التي ستجري الشهر المقبل بـ92 مليون يورو.

وقالت متحدثة باسم الوزارة، في تصريحات لصحيفة “زاربروكر تسايتونغ” الألمانية الصادرة، أمس السبت، إن “تقدير التكلفة يستند إلى خبرات من انتخابات سابقة”.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن تكلفة الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2013 بلغت نحو 77 مليون يورو.

وقالت المتحدثة إن “المسؤول عن ارتفاع تكاليف الانتخابات هذه المرة هو ارتفاع تكاليف البريد لإرسال إخطارات الانتخابات، وأوراق الاقتراع البريدية، بالإضافة إلى حصول المعاونين في تنظيم الانتخابات على مخصصات أعلى”.