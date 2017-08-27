ألمانيا : دراسة حديثة تكشف أثر عمل الوالدين في المنزل و خارجه على الأطفال

ألمانيا : دراسة حديثة تكشف أثر عمل الوالدين في المنزل و خارجه على الأطفال

كشفت دراسة ألمانية حديثة، أن معظم الأطفال يكونون أكثر راحة في ظل عمل الوالدين.

و في التفاصيل، قال التلفزيون الألماني، الأربعاء (23/8)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن دراسة شملت 28 عائلة، وتراوحت أعمار الأطفال فيها بين السادسة والرابعة عشر، صادرة عن الوزارة الإتحادية للأسرة، توصلت إلى نتيجة مفادها أن الأطفال الألمان راضون ومسرورون حينما يكون الوالدان على رأس عملهم.

ويشعر الأطفال أيضاً بإحساس العدل والأمان عندما يذهب الأب والأم للعمل، والأمر لا يقتصر على العمل خارج المنزل، بل داخله أيضاً، حيث أن الواجبات والمهام المنزلية يجب أن تتوزع بعدل على الوالدين، من وجهة نظر الأولاد.

على الجانب الآخر، من المهم جداً بالنسبة للأطفال، بأن يكون لدى الأبوين وقت للعائلة مساء، وفي عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المثير في النتائج أهمية دور الأب، الذي كان حاضراً بقوة لدى الأطفال.

وكان موضوع “شراكة العمل الأسرية” أمراً مهماً أيضاً، حيث أن 60% من الآباء الشباب يتمنون نمط أسرة كهذا، لكن فقط 14% يستطيعون تطبيق الأمر على أرض الواقع.

وأسباب عدم نجاح هذا النمط عديدة، فالبعض تكون المشكلة لديه مادية، بينما في بعضها الآخر يقف رب العمل في الطريق.

الحزب الحزب الديمقراطي الاجتماعي من أكبر الداعمين للنمط العائلي المذكور، وقد اقترح دعماً شهرياً بـ 150 يورو لكل والد ووالدة على رأس عملهم، لكن الحزب الديموقراطي المسيحي وقف ضد هذا المشروع، مما تسبب بإيقافه، ومن المتوقع عودة الجدل حوله إلى الواجهة في الانتخابات المقبلة.