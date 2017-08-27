ألمانيا : مطالبات لوزير الخارجية بتوضيح معلومات عن عشائه مع بوتين

طالب الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل بتوضيح معلومات عن عشائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرغ مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي.

يذكر أن المستشار الألماني السابق جرهارد شرودر، الذي يعتزم حالياً الانضمام إلى مجلس إدارة شركة النفط الروسية “روسنفت”، شارك في هذا العشاء أيضاً.

وكتب يورجن هارت، خبير شؤون السياسة الخارجية بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، في خطاب موجه لغابريل، حصلت صحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية على نسخة منه ونشرت أجزاء منه في عددها الصادر الأحد: “لاستبعاد أي شك حول وجود ترابط بين مصالح تجارية شخصية للمستشار الاتحادي السابق شروردر، وواجبات منصبك، اعتبرت أنه من المهم أن نستعلم عن المحتوى الدقيق لهذا اللقاء”.

وأوضح هارت في خطابه أنه يهتم بصفة خاصة بمعرفة “إذا ما كان قد تم تناول موضوع التعيين الجديد بمجلس إدارة شركة “روسنفت” خلال اللقاء في سانت بطرسبرج أم لا”، وكذلك بمعرفة التوقيت الذي سمع فيه جابريل للمرة الأولى عن اقتراح أن شرودر “محدد لمنصب مهم بالشركة الروسية”.

يشار إلى أن ذكر شرودر في هذا المنصب يعد مثار جدل لأن شركة “روسنفت” تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي التي تم فرضها بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. (DPA)