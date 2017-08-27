إصابة 9 مزارعين سوريين جراء انقلاب ” مقطورة تراكتور ” كانت تقلهم في تركيا

إصابة 9 مزارعين سوريين جراء انقلاب ” مقطورة تراكتور ” كانت تقلهم في تركيا

أٌصيب 9 مزارعين سوريين ونُقلوا إلى المستشفى نتيجة سقوطهم عن ظهر جرار زراعي قديم (تاركتور) في مدينة كوجالي شمالي تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية، الأحد، بحسب ماترجم عكس السير، أنّ الحادث وقع عصر السبت في حي كاندورا بينارلي بمدينة كوجالي.

وكان يحمل المزارعين السوريين التسعة الذي يعملون في زراعة البندق عندما انفصلت المقطورة الخلفية له، وتسببت بسقوطهم أرضاً، ليصابوا بجروح مختلفة.

ونقل المصابون إلى مستشفى كاندورا الحكومي، وأفادت التقارير الطبيبة، بأن لا خطر على حياتهم.

وفتحت الشرطة تحقيقاً حول الحادثة.