إعصار ” هارفي ” يتسبب بفقدان 40 شخصاً و خسائر قد تصل إلى 40 مليار دولار في تكساس

إعصار ” هارفي ” يتسبب بفقدان 40 شخصاً و خسائر قد تصل إلى 40 مليار دولار في تكساس

ذكرت تقارير إخبارية محلية مساء السبت، أن حوالي 30 شخصاً يخضعون للعلاج جراء إصابتهم بجروح، وأن ما بين 30 إلى 40 شخصاً آخرين في عداد المفقودين في ولاية تكساس وذلك في اعقاب إعصار هارفي.

ونقلت صحيفة (يو.إس.ايه توداي) عن بيل ميلز، قائد شرطة مقاطعة أرانساس، قوله إن حالة الوفاة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من يوم السبت كانت لرجل توفي في منزل أتى عليه حريق في ذروة العاصفة.

وذكرت الصحيفة أن بلدتين في مقاطعة أرانساس، هما روكبورت وبورت أرانساس، تضررتا للغاية جراء العاصفة.

وقالت السلطات إن الإعصار هارفي هو أقوى إعصار ضرب الولايات المتحدة خلال السنوات الـ12 الأخيرة، وكانت حذرت بأنه قد يؤدي إلى سيول كارثية بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة.

وقد تسبب هارفي في انقطاع التيار الكهربائي عن 350 ألف شخص، وأجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.

وأقام الفرع الأمريكي للجنة الدولية للصليب الأحمر 21 ملجأ مؤقتا لسكان ولاية تكساس، فيما أكد استعداده لإقامة 42 ملجأ آخرا، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

ورجح الخبراء أن عملية إعمار المباني المتضررة في تكساس قد تحتاج إلى تخصيص نحو 40 مليار دولار، وقد تستمر لسنوات. (DPA-RT)