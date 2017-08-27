الإعصار هارفي يوقف 25 % من إنتاج النفط الأمريكي من خليج المكسيك

قال مكتب السلامة والبيئة بالولايات المتحدة يوم السبت إن نحو 25 في المئة من إنتاج النفط بخليج المكسيك توقف بسبب الإعصار هارفي.

وتوازي النسبة نحو 428 ألف برميل من النفط يوميا من إجمالي 1.75 مليون برميل تقريبا تضخ كل يوم من المنطقة. وتراجع معدل الإنتاج أكثر منذ يوم الجمعة عندما كان نحو 22 في المئة.

وأوضح المكتب أن هارفي تسبب في وقف نحو 26 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي بخليج المكسيك أي ما يساوي نحو 835 مليون قدم مكعب يوميا (REUTERS)