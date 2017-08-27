الجيش اللبناني يعلن وقف إطلاق النار مع تنظيم ” داعش ” على الحدود السورية للتفاوض على ” جنود مخطوفين “

الجيش اللبناني يعلن وقف إطلاق النار مع تنظيم ” داعش ” على الحدود السورية للتفاوض على ” جنود مخطوفين “

اعلن الجيش اللبناني الاحد وقفا لاطلاق النار في حملته على تنظيم الدولة الاسلامية في شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا، لافساح المجال للمفاوضات المتعلقة بجنود مخطوفين منذ 2014.

وكان الجيش اللبناني بدأ حملته ضد داعش في جرود رأس بعلبك والقاع بشرق لبنان في 19 آب/ اغسطس.

واعلنت قيادة الجيش في بيان عن “وقف لاطلاق النار اعتبارا من الساعة 07,00 (04,00 ت غ) من اليوم الاحد “افساحا للمجال امام المرحلة الاخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين” التسعة المحتجزين لدى تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) على الارجح.

والجنود التسعة جزء من مجموعة من ثلاثين عسكريا لبنانيا احتجزوا من قبل جبهة النصرة وتنظيم الدولة (داعش) بعد معارك عنيفة شهدتها بلدة عرسال في 2014.

وافرج عن 16 من هؤلاء العسكريين في 2015 بعد أن أعدمت جبهة النصرة أربعة منهم وتوفي خامس متاثرا باصابته، وما يزال تسعة عسكريين مخطوفين لدى تنظيم الدولة الاسلامية من دون توافر معلومات عنهم.

وبالتزامن مع حملة الجيش اللبناني، اطلق حزب الله هجوما من الجانب السوري من الحدود في القلمون الغربي.

واعلن الاعلام الحربي لحزب الله من جهته “وقف اطلاق نار ابتداء من الساعة السابعة صباحا في اطار اتفاق شامل لانهاء المعركة في القلمون الغربي ضد تنظيم داعش”.(AFP)