السويداء : حواجز ” التشليح ” النظامية تتسبب بـ ” تحليق ” أسعار الحلويات مع قدوم العيد

قالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن أغلبية أبناء محافظة السويداء عاجزون عن شراء أبسط المستلزمات، وخاصة الحلويات، جراء الارتفاع المخيف للأسعار، مكتفين بالسكاكر والبسكويت السادة مع “الراحة”، نظراً لغلاء الشوكولا التي وصل سعر الكيلو الواحد منها لبعض الأنواع إلى 12 ألفاً.

أما الحلويات الشرقية فتجاوز سعر الكيلو منها 4 آلاف وصولاً إلى 6 آلاف، ويعود وجع المواطن بالمجمل إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية توازياً مع انخفاض الدخل، فضلاً عن تزامن قدوم العيد مع قدوم العام الدراسي الذي فرض وضع ميزانية مخصصة لأصحاب الدخل المعدوم.

وأشار بعض التجار إلى أن كمية المشتريات لا توازي أعداد المواطنين الداخلين والخارجين من المحلات، لافتين إلى أن وضع حاجز جديد للترفيق على طريق دمشق السويداء، أدى إلى فرض مبالغ إضافية على البضائع الواصلة جراء تحميل تلك المبالغ من قبل سيارات النقل على جميع البضائع، علماً أنها بالأصل أسعار مرتفعة مقارنة مع أسواق دمشق.

وأشارت غرفة تجارة وصناعة السويداء إلى تلك الترفيقات ومعاناة سيارات النقل معها، أيضاً، إلا أنه لم “يجرِ تسطير شكوى رسمية واحدة للغرفة بهذا الخصوص”.

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