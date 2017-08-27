الشرطة البريطانية تحقق مع سيرجيو أغويرو

تحقق الشرطة البريطانية مع النجم الأرجنتيني، #سيرجيو_أغويرو ، بعد أن ادعى أحد لاعبي بورنموث أن مهاجم #مانشستر_سيتي قام بالاعتداء عليه بالضرب، بحسب صحيفة صن.

وبعد أن سجل رحيم ستيرلنغ هدف الفوز على بورنموث، في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ذهب للاحتفال مع المشجعين الذين نزلوا إلى أرضية الملعب.

وفي خضم الفوضى انتبه الحكم إلى نقاش حاد يجري بين أغويرو وبنيامين ميندي مع أحد رجال الشرطة المكلف بتأمين الملعب، واتضح أن ميندي اشتكى إلى رجل الشرطة بأن أغويرو اعتدى عليه بالضرب.

وقالت مصادر من نادي مانشستر سيتي إن المسؤولين في النادي شاهدوا لقطات الحادث المزعوم، وهم على ثقة أن أغويرو بريء من الادعاء ولن يتم توجيه أي اتهام ضده.