العثور على ” ثعبان ملكي ” في حقائب مسافر بمطار فرنسي !

عثر موظفو الجمارك الفرنسيين في #مطار_رواسي_شارل_ديغول ، على ثعبان ملكي حي في حقائب مسافر آتٍ من بنين، على ما ذكرت السلطات في تغريدة.

وكتبت الجمارك الفرنسية عبر موقع “تويتر”: “ضبط ثعبان حي في حقائب مسافر في رواسي. الحيوان الزاحف هذا من الأنواع المحمية”.

وأظهر الفيديو الذي بثته الجمارك، أن الحيوان البالغ طوله 1.50 متر تقريبا كان موضوعا في علبة خشبية، وعند سؤاله عن محتوى العلبة، قال المسافر الآتي من كوتونو إنه صابون أسود.

وردت الجمارك الفرنسية على استفسارات رواد “تويتر” القلقين على صحة الحيوان، مؤكدة أن الثعبان الملكي في صحة جيدة، وسُلم إلى متجر للحيوانات “بعد تدخل الأجهزة البيطرية”. ( AFP )