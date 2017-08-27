القوات العراقية تحكم سيطرتها على مدينة تلعفر

كشف مصدر عسكري، الأحد، أن القوات العراقية سيطرت على كامل مدينة تلعفر، مع توجه قوات أخرى إلى ناحية العياضية المجاورة لها، آخر مناطق سيطرة داعش غربي الموصل.

وقال المقدم عبد السلام الجبوري للأناضول، إن “القوات المشتركة اقتحمت منطقتي حي العسكري ومنطقة علو وبضمنها الصناعة الشمالية، في سبيل فرض السيطرة الكاملة على عموم مدينة تلعفر”.

وأضاف “ما يعيق تقدم قواتنا ليس مقاومة العدو، بل العبوات الناسفة التي زرعها داعش بكثافة، في هذه المناطق الشمالية الغربية، حيث كان يتوقع بدء الهجوم على تلعفر منها، لكنها كانت آخر أهدافنا بمركز هذه المدينة”.

وبحسب الجبوري فان “قطعات من الفرقة المدرعة التاسعة (الجيش) تتوجه نحو مركز ناحية العياضية (13 كلم شمال غرب تلعفر) لتحريرها من قبضة داعش، وهي آخر مدينة بقبضة هذا التنظيم في محافظة نينوى عموماً”.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس السبت، أن قواتها استعادت السيطرة على 90% من مدينة تلعفر، مركز قضاء تلعفر (شمال)، و60% من مجمل مساحة القضاء الذي يحمل الاسم نفسه.

وبدأت القوات العراقية الأحد الماضي، هجوما لاستعادة القضاء، الواقع على بعد نحو 65 كلم غرب الموصل، في إطار الحملة المدعومة من الولايات المتحدة ضد التنظيم الذي ما زال يسيطر على مناطق في غرب العراق وشرق سوريا.

والمنطقة المستهدفة هي جبهة بطول نحو 60 كلم، وعرض نحو 40 كلم، وتتألف من مدينة تلعفر (مركز قضاء تلعفر) وبلدتي العياضية والمحلبية، فضلًا عن 47 قرية. (ANADOLU)