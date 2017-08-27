النمسا : لاجئون يحتجون على قرار ترحيلهم إلى بلادهم

احتجّ العشرات من اللاجئين الأفغان، السبت، في العاصمة النمساوية فيينا، ضد قرار ترحيل من لم تقبل طلبات لجوئهم في البلاد.

ونظم نحو 100 لاجئ أفغاني وقفة احتجاجية أمام كنيسة “فوتيف” التاريخية، أعربوا خلالها عن رفضهم لسياسة الحكومة النمساوية، بترحيل من لم تقبل طلبات لجوئهم.

وقال المتحدث باسم اللاجئين الأفغان، رحيم مجاهد، للأناضول: “نريد إسماع صوتنا، ليس للمسؤولين النمساويين فحسب، بل لكل أوروبا، ومن أجل هذا نظمنا الاحتجاج”.

وأشار “مجاهد” لعدم وجود أي مدينة آمنة في أفغانستان، وبيّن أنّ معظم اللاجئين على خلاف إما مع حركة طالبان أو مع الحكومة؛ الأمر الذي يشكل تهديدًا على حياتهم.

ودعا المتحدث لعدم التفريق بينهم وبين اللاجئين السوريين والعراقيين، وقال: “إعادة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم يعني إرسالهم إلى الموت”.

وأضاف: “إن كانت أفغانستان آمنة، لماذا تقيم أسرة رئيسها، أشرف غني أحمد زاي، وأسرة مساعده (لم يسمه)، في الولايات المتحدة”.

ولفت إلى أنّ احتجاجات مماثلة للاجئي بلاده نظمت، وستنظم، في ألمانيا والسويد وإيطاليا، ضد قرارات ترحيلهم. (ANADOLU)