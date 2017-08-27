بعد انتظار دام 98 يوماً .. بشرى سارة لريـال مدريد

سيستلم #ريال_مدريد الإسباني، كأس الدوري الإسباني 2016-2017، اليوم الأحد، قبل مواجهة فالنسيا في إستاد سانتياغو بيرنابيو، بعد انتظار دام 98 يوماً من تتويجهم به.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية: “كان وقت انتظار طويل بالنسبة لريال مدريد لإستلام كأس الليغا بعد فوزهم ضد ملقا، لكنهم سيستلموه اليوم الأحد”.

وأضافت الصحيفة: “انتظارهم الطويل لإستلام الكأس سبب الكثير من الدهشة على ملعب ملقا لاروزاليدا، بعد نهاية آخر مباراة في الموسم، بالتحديد لاعبيا “الملكي” لوكا مودريتش، وغاريث بيل، كانت لديهما نظرات دهشة حيث استفسروا عن مكان الكأس”.

وتابعت وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “كريستيانو وبعض الإداريين كان عليهم شرح أن أبطال “الليغا” لا يستلمون الكأس بعد المباراة التي فازوا فيها”.

واختتمت: “الكأس موجود في البيرنابيو منذ الأربعاء الماضي، ينتظر إهداؤه لسيرجيو راموس”.