زين الدين زيدان يكشف موقفه من ” الصفقة الأخيرة “

أغلق المدير الفني لـ #ريال_مدريد ، الفرنسي #زين_الدين_زيدان الباب أمام ضم مهاجم خلال الأيام الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفية، معرباً عن ثقته في #بورخا_مايورال ، بعد بيع ألبارو موراتا لتشيلسي، وماريانو دياز لليون.

ورداً على سؤاله عما إذا كان يحتاج لمهاجم بجانب مواطنه كريم بنزيما قال زيدان في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة الفريق أمام فالنسيا في الجولة الثانية من “الليغا”: “لا أحتاج لأحد بالنظر للفريق الذي أمتلكه”.

وأراد زيدان أن يعرب عن ثقته في بورخا مايورال (20 عاماً) مثلما فعل أمام إدارة النادي حينما طلب عدم إعارته حتى يتطور مع الفريق الأول.

وقال: “بورخا لم يتم استدعاؤه في أي قائمة حتى الآن، فمع وجود 25 لاعباً يلعب البعض فقط، ولكنني سوف أعتمد عليه على مدار العام لأنه لاعب يقدم لنا شيئاً حينما نحتاجه”.

وأضاف: “هذا عام عليه أن يتعلم خلاله، وأن يكون مستعداً عندما تسنح له فرصة اللعب التي سيحظى بها”. ( EFE )