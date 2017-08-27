صحيفة : تركيا تعتقل قيادياً في ” داعش ” كان شارك بمحاولة اغتيال المالكي

قررت محكمة تركية حبس أحد العراقيين من العناصر القيادية في تنظيم داعش الإرهابي أوقفته قوات مكافحة الإرهاب في حملة على مواقع التنظيم في محافظة إسكشهير بوسط البلاد، وتبين تورطه سابقا في محاولة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، كما سلمت السلطات التركية 3 تونسيين من «داعش».

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن مصادر أمنية تركية أنه تم القبض على العراقي (ج.إ. ت) (41 عاما) أمس في أحد الفنادق في إسكشهير بناء على أمر اعتقال صدر عن مكتب المدعي العام للمدينة.

وأضافت المصادر -بحسب الصحيفة- أن التحقيقات كشفت عن أن الشخص نفسه كان قد سجن لفترة بالعراق لتورطه في محاولة لاغتيال رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قبل أن يهرب من السجن بمساعدة عناصر التنظيم الإرهابي.

وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على 4 آخرين على صلة بالإرهابي المذكور تم إيداعهم أحد مراكز الترحيل؛ تمهيدا لإبعادهم إلى خارج تركيا.