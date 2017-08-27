عادت لتثير الجدل .. الممثلة المصرية غادة عبد الرازق تمنع متابعيها من التعليق على منشوراتها !

عادت الممثلة المصرية #غادة_عبد_الرازق لتخلق الجدل من جديد عبر منشوراتها على الشبكات الاجتماعية.

وبعد الفيديو الذي وجد عدد من متابعيها أنها ظهرت فيه بطريقة غير لائقة، وجعلها تأخذ قرار اعتزال الشبكات الاجتماعية، عادت غادة لتنشط عبر حساباتها الخاصة عن طريق الأدمن.

ونشرت الممثلة صورةً لها رفقة ابنتها روتانا بحركات شبابية غريبة، كما ظهرت غادة في صورة أخرى بلباس رأى بعض المتابعين أنه مثير، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، ويبدو أن الممثلة تلقَّت تعليقات سلبية على صورتها عبر إنستغرام، ما جعلها تحذف خاصية التعليق.

إلا أن بعض المتابعين اتجهوا إلى تويتر للتعليق على الصور، التي يبدو أنها أثارت استغراب بعضهم، فيما انتقد آخرون أزيائها التي رأوها غير مناسبة.