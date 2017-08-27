قريباً .. ” غوغل ” تتيح لمستخدمي متصفح ” كروم ” كتم أصوات المواقع دائماً

تعتزم شركة #غوغل إضافة ميزة جديدة إلى متصفح الويب #كروم التابع لها توفر للمستخدمين إمكانية التخلص من إزعاج بعض المواقع الإلكترونية.

وكشف فرانسوا بوفورت، الموظف لدى غوغل، أمس الجمعة أن فريق غوغل يعمل في الوقت الراهن على اختبار مع إعداد لكتم وإلغاء كتم موقع إلكتروني مباشرة من قسم “معلومات الصفحة” Page Info.

وقال بوفورت في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي غوغل بلس بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “هذا سوف يعطيك المزيد من السيطرة على المواقع تلقائياً”.

وتتوفر حالياً ميزة تسمح للمستخدمين بكتم مواقع الويب في كروم من خلال النقر بزر الفأرة اليمين على كل تبويب ثم اختيار “كتم تبويب”، ولكن الميزة الجديدة سوف تجعل الصوت مكتوماً دائماً كلما فتح المستخدم الموقع.

وتظهر الميزة الجديدة من خلال النقر على قسم إظهار معلومات الموقع، والتي يُكتب عليها عادةً عبارة “آمن” Secure وتظهر باللون الأخضر، ثم النزول إلى خيار “الصوت” Sound ثم اختيار كتم الصوت دائمًا.