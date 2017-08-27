لبنان : القبض على ” سائق سوري ” متهم بسلب و اغتصاب سيدة لبنانية في ” الشويفات “

ألقت قوى الأمن الداخلي اللبناني القبض على شاب سوري، متهم بسلب واغتصاب شابة لبنانية، طلبت منه “توصيلة بسيارة فان”.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن (د.ي) من مواليد العام 1996، قدمت بلاغاً بتاريخ (24/8) لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، ضد سائق سيارة فان، انحرف أثناء توجهها معه إلى مدينة الشويفات إلى طريق فرعية، و “شهر بوجهها سكيناً وهددها بالقتل، ثم اغتصبها وسلبها مبلغ 700 دولار أميركي، وفر الى جهة مجهولة”.

وأضافت الوكالة نقلاً عن بيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إنه “نتيجة التحريات والاستقصاءات، تمكنت دورية من الفصيلة المذكورة من معرفة هوية سائق الفان وتوقيفه في محلة حي السلم، عند الساعة الحادية عشر، في اليوم ذاته”.

وتبين أن السائق (ع.م) من مواليد عام 1989، سوري الجنسية، ولدى عرضه على السيدة (د. ي)، تعرفت عليه واتخذت بحقه صفة الادعاء الشخصي”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن السوري سبق وأن أوقف بجرم اغتصاب لمدة 3 سنوات ونصف، إضافة لتنظيم محضر تحقيق بتاريخ 30/06/2016، حول ادعاء سيدة أخرى ضد مجهول، حاول الاعتداء عليها مهددا إياها بمفك براغي، لكنها تمكنت من الهرب منه، وبعرض صورته عليها عبر تطبيق الـ “واتس آب” لوجودها خارج البلاد، تعرفت عليه وأبدت رغبتها بالحضور إلى لبنان للادعاء عليه أمام الجهات القضائية المختصة.

وتمت إحالة السوري إلى مكتب الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب، للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختص.