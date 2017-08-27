مشاركة عدد قليل من نجوم الفن في جنازة والدة الممثلة المصرية ليلى علوي

شيعت جنازة الإعلامية الراحلة “نفين علوي” يوم امس بعد صلاة المغرب من مسجد أبو بكر الصديق بمصر الجديدة والتي ظهرت فيها الفنانة المصرية ليلى علوي في حالة صدمة وإنهيار تام لفقدها والتي قد تهربت فيها من عدسات الكاميرا وطلبت منع التصوير بالجنازة و إحترام خصوصيتها في تلك اللحظات الصعبة.

إلا أن بعض الصور قد سربت وأظهرت أيضاً مشاركة عدد قليل من نجوم الفن والذي كان أبرزهم الفنانة إلهام شاهين التي كانت في حالة إنهيار تام حيث كانت تربطها علاقة صداقة قوية بالإعلامية الراحلة والفنانة لبلبة والفنانة عبير منير ونقيب الفنانين أشرف زكي وظهر نجل الفنانة ليلى علوي وهو يحمل نعش جدته إلى مثواها الأخير.