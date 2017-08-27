مصر : 30 مرافق خاص يوسعون لواء بالجيش و عائلته ضرباً !

تعرض لواء سابق بالجيش المصري وأسرته لاعتداءات جسيمة على يد 30 “بودي غارد”، وذلك لأنه وبخ زوجة رجل أعمال قادت سيارتها بسرعة جنونية وكادت تقتل أحفاده.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بتعرض لواء “م. ا” ضابط سابق بالجيش المصري، للاعتداء هو وأسرته على يد 30 بودي جارد يقودهم رجل أعمال، حيث اقتحموا فيلته واعتدوا عليه وعلى زوجته و زوجة ابنه، اللاعب السابق بمنتخب مصر لكرة السلة، وجميع من في المنزل.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء توقف لواء الجيش مع أحفاده أمام الفيلا الخاصة به بحي النرجس بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، جاءت سيارة جيب شروكي سوداء مسرعة، وكادت تصدم أحفاده مما دعاه لتوبيخ سائق السيارة وشتمه.

وكشفت التحقيقات أن السائق توقف وعاد للخلف حيث تبين أنها سيدة، وعلى الفور تطاولت على لواء الجيش، وهددته بالعقاب والانتقام السريع عقابا له على توبيخه لها، وفق ما نقلت قناة العربية، وأكدت التحقيقات أن السيدة زوجة رجل اعمال يدعى “ا س” ويقيم بنفس المنطقة حيث اشتكت لزوجها الذي اصطحب عددا من البودي جارد لفيلا لواء الجيش واقتحموها وانهالوا ضربا على جميع من في المنزل وأصابوهم بإصابات خطيرة.

وأدلى شهود العيان وجيران لواء الجيش بأقوالهم حيث أكدوا أن رجل الأعمال و”البودي غارد” كانوا يحملون أسلحة آلية وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية لإرهاب المارة والمواطنين الذين حاولوا التدخل لإنقاذ أسرة لواء الجيش من الاعتداءات.

وأوضح اللواء في التحقيقات أن “البودي غارد” قاموا بتحطيم محتويات الفيلا إمعانا في الانتقام.

من جانبها أمرت نيابة القاهرة الجديدة بسرعة القبض على رجل الأعمال وزوجته والمشتركين بعملية الضرب من “بودي غارد”، حيث تمكنت قوات الأمن من القبض على 3 منهم فيما شكلت وزارة الداخلية فريق بحث على أعلى مستوى لضبط رجل الأعمال الهارب.