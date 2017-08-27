موالون يشتمون المغني ” علي الديك ” عبر مواقع التواصل بعد اعتداء مرافقته ” اللبنانية ” على جمهوره في معرض دمشق الدولي ! ( فيديو )

هاجمت صفحات وشبكات إخبارية موالية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المغني الشعبي “علي الديك”، عقب إحيائه حفلة ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، أمس الجمعة، قامت خلالها عناصر “حمايته” بالاعتداء على الحاضرين، كما تم منع وكالة أنباء النظام “سانا”، من تغطية الحفل.

وتداولت المصادر الموالية أنباء تفيد بحضور الديك لحفلته بسيارة لبنانية ومرافقة لبنانية مدججة بالسلاح، وقد قام عناصر المرافقة بضرب عدد من الحضور باستخدام العصي، إلى جانب شتمهم والإساءة لهم.

وتعرض الديك لسيل من الشتائم عبر الصفحات والشبكات التي تداولت هذه المعلومات، وأشار مدونون موالون إلى أن الديك قد تنكر لأصله بعد أن صنعه الجمهور السوري”.

وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء النظام “سانا”، إن فريقها الإعلامي المكلف بتغطية فعاليات معرض دمشق الدولي، منع من تغطية الحفل الذي أقيم مساء أمس.

وقالت الوكالة: “لدى توجه الفريق إلى المسرح المكشوف بمدينة المعارض، تم منعه من دخول حفل الفنان علي الديك، رغم أنهم يحملون البطاقات التي تخولهم التغطية الإعلامية لفعاليات المعرض”.

وأضافت: “وتحدث الفريق مع عدد من المشرفين على تنظيم الحفلة للسماح لهم بالدخول والتصوير، إلا أنه تم رفض ذلك دون معرفة الأسباب، أو الجهة التي منعت فريق سانا من الدخول، على الرغم من السماح لعدد من وسائل الإعلام العامة والخاصة الأخرى بالدخول لتغطية الحفل”.

يذكر أن الديك يعرف بصياحه الموالي بشدة لبشار الأسد وجيشه.