مورينيو : إبراهيموفيتش خارج دور مجموعات أبطال أوروبا

أعلن مدرب #مانشستر_يونايتد، #جوزيه_مورينيو عن استبعاد النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، من المشاركة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وعاد النجم السويدي، البالغ مع العمر 35 عاما، إلى ملعب أولد ترافورد بعد أن وقع الخميس على عقد لمدة عام ، في حين أنه لازال يتلقى العلاج بسبب إصابة في الركبة.

وأشار مورينيو إلى أن إبراهيموفيتش سيكون ضمن قائمة تضم 25 لاعبا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز، لكنه أكد أيضا بأنه لن يتمكن من المشاركة في مرحلة المجموعات.

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي: “إبراهيموفيتش لن يكون مستعدا للعب في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا ولا أعتقد أن هناك فرصة لذلك”.