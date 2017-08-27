نجم عالمي يتدخل لحسم صفقة كوتينيو إلى برشلونة

يحاول نجم نادي كليفلاند كافالييرز، ليبرون جيمس، الضغط على إدارة #ليفربول من أجل انتقال #فيليب_كوتينيو إلى #برشلونة الإسباني، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

ونشر ليبرون صورة عبر صفحته الشخصية على إنستغرام، يرتدي فيها قميص برشلونة الذي حصل عليه كهدية من النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: “جيمس طلب من مالك نادي ليفربول تسهيل عملية انتقال النجم البرازيلي إلى الفريق الكاتالوني”.