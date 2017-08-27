وزير ” العدل ” في حكومة النظام : المناطق العائدة لـ ” حضن الدولة ” سيكون فيها تمثيل قضائي أكثر مما كان قبل ” الأزمة “

وزير ” العدل ” في حكومة النظام : المناطق العائدة لـ ” حضن الدولة ” سيكون فيها تمثيل قضائي أكثر مما كان قبل ” الأزمة “

قال وزير العدل في حكومة بشار الأسد، هشام الشعار، إن وزارته تعمل على إعادة تعزير الثقة بين المواطن والقضاء، بتحسين أداء القضاء، وتسهيل واختصار أمد التقاضي.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن الشعار قوله، الأحد، إن الوزارة تعمل حالياً على تطوير التشريعات وتدريب القضاة واختيارهم بدقة، مشيراً إلى المسابقة التي أجرتها الوزارة لاختيار طلاب قضاة للمعهد العالي القضائي.

وقال الشعار إن “كل منطقة تعود إلى حضن الدولة سيكون فيها تمثيل قضائي رسمي أكثر مما كان عليه قبل الأزمة”.

وأشار الشعار إلى أن هناك نقصاً قي الكادر القضائي إلا أنه يتم رفده بالقضاة، معتبرا أن المشكلة ليس بزيادة الأعداد فقط بل باختيار القضاة الأمثل والأكفأ والأجدر باعتبار أن مهنة القضاة ليست عادية، لأن القاضي يحكم بمصالح الناس وحقوقهم.