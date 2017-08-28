ألمانيا : الشرطة تبحث عن شاب سوري ضايق فتاة عراقية بطلبات زواج و رماها بالحجارة بعد رفضه !

تبحث الشرطة الألمانية عن شاب سوري، قام بمضايقة وضرب فتاة عراقية رفضت الزواج منه، بالحجارة.

وقال موقع “تاغ 24” الإخباري الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب السوري قام برمي الحجارة على المراهقة العراقية، بعد أن رفضت عرضه للزواج عدة مرات، في مدينة لايبزيغ، شرقي ألمانيا.

وفي التفاصيل، فإن الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً، غادرت مدرستها بعد ظهر الخميس الماضي، وفي طريق عودتها للمنزل تعقبها شاب سوري يبلغ من العمر 22 عاماً، ولحق بها عندما صعدت القطار.

وعندما شاهدته الفتاة، تعرفت عليه، وأضاف الموقع أن الشاب قام منذ عدة أشهر بمضايقة الفتاة بطلبات زواج، وعند خروجها من القطار، تابع ملاحقتها وحاول الإمساك بها، عندها طلبت منه ألا يقترب منها أو يتصل بها.

وبعدما سماعه لطلبها، غضب وظل يلاحقها ثم رمى حجارة عليها، ولكن لحسن الحظ لم تصب إلا حقيبتها المدرسية.

وأضاف الموقع أن الفتاة هربت بعد ذلك إلى أخصائية اجتماعية، وأخبرتها بما حدث، الأمر الذي دفع بالأخيرة لإخطار الشرطة التي لم تتمكن من القبض عليها لهروبه من المنطقة قبل وصولها.

وقالت الفتاة للشرطة إن الشاب السوري قدم عدة طلبات للزواج منها، لكنها رفضت رفضاً قاطعاً.

وتبحث الشرطة عن الشاب (لم يذكر اسمه) لاعتقاله بتهمة محاولة التسبب بإصابة جسدية خطيرة.