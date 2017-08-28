ألمانيا : الشرطة تداهم منزلي شخصين يشتبه بتخطيطهما لقتل ” سياسيين يساريين ” !

قالت السلطات الألمانية إن الشرطة داهمت اليوم الاثنين منزلي ومقري عمل شرطي وشخص آخر يشتبه في تخطيطهما “لأعمال عنف خطيرة تهدد الدولة”.

وذكر مكتب المدعي الاتحادي في بيان أن المشتبه بهما ساورهما الخوف من أن سياسات الهجرة الألمانية ستتسبب في إفقار البلاد لذا شرعا في تخزين الغذاء والذخيرة والتخطيط لهجمات.

وقال البيان “اعتبر المشتبه بهما الأزمة التي خشيا من تفاقمها فرصة لاحتجاز رهائن من ممثلي اليسار وقتلهم بأسلحتهما”.

وقال مكتب الادعاء إن المشتبه بهما وضعا قائمة بأسماء من سيستهدفونهما وخططا “لأعمال عنف خطيرة تهدد الدولة”.

وقال متحدث باسم الادعاء الاتحادي إنه لم يتم إلقاء القبض على أي من المشتبه بهما أو إصدار أمر لاعتقالهما بعد.

وأظهرت صور على موقع صحيفة بيلد واسعة الانتشار الشرطة وهي تنفذ عمليات التفتيش.

وكان الشرطي المشتبه به يعمل في بلدة لودفيجسلوست الشرقية على بعد نحو 150 كيلومترا شمال غربي برلين.

وقالت وزارة الداخلية في ولاية مكلنبرج فوربومرن إنها بدأت اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.

وذكر البيان أن الشرطة داهمت أيضا منازل أشخاص على صلة بالمشتبه بهما وأن أحدهما شرطي أيضا.

وكان المشتبه بهما على تواصل مع الآخرين عبر غرف دردشة. (REUTERS)