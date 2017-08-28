ألمانيا : الصدفة تقود لاعتقال لاجئ سوري مطلوب لمحاكمة

اعتقلت الشرطة الألمانية شاباً سورياً لوجود أمر باعتقاله منذ شهر أيار الماضي.

و في التفاصيل، قال الموقع الرسمي للشرطة الاتحادية الألمانية، أمس الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة ألقت القبض على لاجئ سوري يبلغ من العمر 18 عاماً، تبين أنه مطلوب للمحكمة.

الشاب الذي كان قادماً من دولة التشيك، تم إيقافه في المنطقة الحدودية بشكل عشوائي للتحقق منه، وتبين لاحقاً أن هناك أمر اعتقال صادر بحقه.

وكان الشاب الذي يقطن في مقاطعة إيرتسغيبيرغ، التابعة لولاية ساكسن، قد اتهم بتهديد أشخاص، وعدة جرائم أخرى، وتم إستدعاؤه للمحكمة في مدينة “أوه” في أيار الماضي.

وفي جلسات المحاكمة تغيب المتهم مراراً، ولم يستجب لأي مذكرات إحضار بحقه، ما استدعى إصدار أمر باعتقاله.

وأودعت الشرطة الشاب السوري في سجن مدينة تسفيكاو، ريثما يتم عرضه لدى المحكمة.