ألمانيا توقع اتفاقاً مع مصر بشأن الهجرة غير الشرعية

وقّعت مصر وألمانيا، الأحد، اتفاقًا للتعاون بملف الهجرة وشؤون اللاجئين،عقب جلسة مباحثات بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الألماني زيغمار غابرييل، في العاصمة برلين.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن “شكري شهد التوقيع على ورقة العناصر المشتركة للتعاون بين مصر وألمانيا في مجال الهجرة (..) لإيجاد حلول تحقق مصلحة البلدين”.

ويشمل الاتفاق، وفق البيان، “معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وعدم قصر التعامل معها على المنظور الأمني”.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى بشأن مضمون الاتفاق.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الألماني زيغمار، خلال مؤتمر صحفي مشترك، نقله التلفزيون المصري، مع نظيره المصري، عقب التوقيع، إن بلاده “تشارك مصر في كثير من الرؤى، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والتطرف، وقضايا اللاجئين، والهجرة غير الشرعية”.

ووصف زيغمار الاتفاق بـ”المهم لمصر وألمانيا وأوروبا”.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أوضح الوزير المصري سامح شكري، أن مباحثاته مع نظيره الألماني، تطرقت إلى “الشراكة المصرية الألمانية، وكيفية تطويرها، خاصة في التعاون الاقتصادي، والعسكري، والهجرة، والأمن، ومحاربة الإرهاب”.

وقال شكري، إن “اتفاق الهجرة، سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة الماضية”، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف شكري: “ناقشت مع وزير الخارجية (الألماني) الموقف الأوروبي فيما يتعلق بحقوق مصر في مياه النيل، وأرحب بتأكيده لحقنا في المياه، وإدراك ألمانيا لأهمية نهر النيل بالنسبة لمصر ووجودها”.

وفي 9 أغسطس/ آب الجاري، قالت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان، إن عدد المهاجرين الذين دخلوا البلاد في 2017 كان “ثابتاً إلى حدّ كبير”، حيث كان يدخل 15 ألف شخص كل شهر تقريبًا، بإجمالي 107 آلاف مهاجر حتى نهاية يوليو/تموز الماضي. (ANADOLU)