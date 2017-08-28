ألمانيا : حزب ميركل يتراجع للمرة الأولى منذ شهرين في أحدث استطلاعات الرأي

سجل حزب الاتحاد المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، يوم الأحد، أول تراجع له في استطلاعات الرأي منذ شهرين.

وبحسب استطلاع أجراه معهد “أمنيد” لقياس الرأي، لصالح صحيفة “بيلد” الألمانية، وتم نشره اليوم، تراجع الاتحاد المسيحي (يمين وسط) نقطة واحدة لأول مرة منذ شهرين، مسجلا 38% من نوايا التصويت، قبل حوالي شهر من الانتخابات التشريعية المقررة 24 سبتمبر/أيلول المقبل.

ومنذ أواخر يونيو/حزيران الماضي، لم يتراجع الاتحاد المسيحي عن نسبة 39% من نوايا التصويت إلا في استطلاع اليوم.

ولم يستفد حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (يسار وسط) من ذلك، حيث سجل هو الآخر تراجعا بنقطة واحدة عن استطلاع الأحد الماضي، واكتفى بـ23% من نوايا التصويت.

وتراجع حزب الخضر (يسار) نقطة واحدة أيضا عن استطلاع الأحد الماضي، وسجل 7%.

في المقابل، سجل حزب الديمقراطي الحر (يمين وسط)، وحزب البديل لأجل ألمانيا (يمين متطرف) تقدما بمقدار نقطة واحدة لكل منهما مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، ووصلا إلى 9% و8% من التأييد، على الترتيب.

فيما لم تتغير نسبة التأييد لحزب اليسار، وسجل 9% من نوايا التصويت، مثل الأسبوع الماضي، بينما حصلت أحزاب صغيرة على مجموع 6%، ولم تذكر بيلد حجم العينة التي خضعت للاستطلاع، ولا هامش الخطأ.

ويعد استطلاع أمنيد أحد أكثر الاستطلاعات مصداقية في ألمانيا، ويتم اجراؤه كل أسبوع في الفترة التي تسبق الانتخابات.

وتنتظر ألمانيا في 24 سبتمبر/أيلول الحالي انتخابات تشريعية تتمنى أنغيلا ميركل (التي وصلت إلى السلطة في العام 2005) أن تبقيها لولاية رابعة على رأس الحكومة، في حين يريد “الاشتراكيون الديمقراطيون”، بزعامة مارتن شولتز، إنهاء سيطرة الاتحاد المسيحي على الحكومة.

ويحق لـ61.5 مليون ألماني الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ويبلغ عدد سكان ألمانيا 82.6 مليون نسمة. (ANADOLU)