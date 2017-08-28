الذهب يكسر حاجز 1300 دولار في بداية تعاملات الأسبوع

كسرت أسعار عقود الذهب الفورية، اليوم الإثنين، حاجز 1300 دولار أمريكي للأوقية في بداية تعاملات الأسبوع، مع تراجع الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

وتعد أسعار الذهب المسجلة اليوم، هي الأعلى منذ مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وفق مسح للأناضول استنادًا إلى بيانات بورصة الذهب.

وبحلول الساعة (08:02 تغ)، صعدت أسعار عقود الذهب الفورية إلى 1303.19 دولار للأونصة (الأوقية)، ارتفاعًا من 1297.90 دولار في إغلاقات الجمعة.

ويعد الذهب ملاذاً آمناً في حالة المخاطر الجيوساسية، وتراجع العملة الأمريكية التي تتم عبرها 85 بالمائة من التجارة العالمية، ما يدفع المتعاملين للاستثمار في المعدن الأصفر، والتخارج من صناديق الاستثمار المقومة بالدولار. (ANADOLU)